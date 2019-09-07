國民黨樂見柯出馬 最不想看到郭參選

2019-09-07

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘十七日前將宣布是否參選總統，面對未來大選可能發展為三強爭霸，國民黨普遍評估認為，如果最後郭與台北市長柯文哲、前立法院長王金平確定合作且由郭出馬，將是最不樂見的情況；藍營最期待的是民進黨的蔡英文、柯文哲與國民黨總統參選人韓國瑜三人角逐，其次則是蔡、韓兩人對決。

黨內人士指出，韓國瑜支持度始終穩定保持在三成，雖然蔡英文最近聲勢的確上升，但施政不滿意度長期維持在五成以上，代表蔡要突破五成有困難；如果未來是藍綠相爭，在沒有第三種選擇的情況下，韓國瑜勝出機會很大。

若有三人角逐，藍營最期待的狀況就是柯、蔡、韓三組競爭。黨內輔選人士認為，只要藍軍團結一氣，韓國瑜在高雄市政上做出成績，挺韓轉為不表態，或轉到柯文哲的支持力量，就可能回籠；黨內並評估柯文哲能搶走不少綠營票源，對韓也就相對有利。

如果是郭、蔡、韓三組角逐態勢，則讓藍營比較頭疼，較為審慎的人士分析，郭台銘對於綠營票源結構的破壞力有限，郭除了財力雄厚，未來空戰實力不容小覷，更由於背景色彩與藍營接近，可能吸走許多「經濟藍」與「知識藍」票源，若選戰末期郭、韓差距無法拉開，泛藍選民無從判斷棄保對象，可能讓蔡英文漁翁得利。

較樂觀的藍營人士則認為，雖然郭台銘的參選會對藍軍支持者造成「眩惑感」，但韓國瑜最後勝出的可能性依然不小，理由就是韓國瑜為國民黨歷來總統大選難得一位庶民出身的參選人，反觀郭、蔡是公認的非權即貴，剛好可以形成對比。

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