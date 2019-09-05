紛爭不斷 國民黨花蓮縣黨部主委今布達 縣長徐榛蔚缺席

2019-09-05 13:58

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨花蓮縣黨部新任主委張峻今布達，由黨中央副秘書長杜建德擔任監交人，立委參選人黃啟嘉、縣議員及鄉鎮市長等人出席觀禮，但擔任中常委的縣長徐榛蔚卻缺席。

藍營花蓮縣黨部近日紛爭不斷，加上日前又有黑衣人自稱「韓粉」進入黨部，讓地方政壇議論紛紛；上週韓國瑜花蓮競選總部成立，縣長徐榛蔚拉著李佳芬的手站台力挺，前主委鄒永宏還坐鎮指揮，獨缺現任主委張峻。

如今扛下藍營明年二合一選舉地方輔選重任的張峻，今在縣黨部舉行新任主委布達典禮，徐也因未出席，引發張峻支持者關注，讓現場高呼凍蒜、展現團結的氛圍略顯詭異。杜建德致詞時重申，國民黨沒有分裂本錢，只有團結才能贏得勝選。

杜建德說，針對縣黨部在前主委任內，出租房產廳舍紛爭，「黨一定會告」，已委託律師提告，並強調韓粉非常有義氣，更情義相挺韓國瑜，不能推說黑衣人就是韓粉，嚴正抗議這樣的說詞，呼籲警方儘速查明黑衣人身分。

張峻指出，接任主委最大目標，就是要贏得大選，最近紛爭讓大家失望，拜託黨員幹部攜手同心，黨要和諧、不要對抗，任何形式的暴力都不樂見，有話好好說，縣黨部絕對可以溝通。

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