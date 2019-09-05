不爽被抹紅「共幹」 陳柏惟將提告桃園議員詹江村及網友們

2019-09-05 14:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣基進今由律師陪同在雄檢前召開記者會，針對桃園市議員詹江村指控台灣基進發言人陳柏惟，曾擔任成龍主演電影的工作人員因擅權攬權被開除，並非事實，陳於2016年自己離職，並非詹江村臉書貼文的「被開除」，詹還在直播中提及50次「共幹」，經陳柏惟委任律師，揚言向桃園地院提告民事告訴。

委任主張名譽受侵權損害部分，包括下架抹黑影片等資料、登報道歉，未來求償金額將再與陳柏惟討論再提出；此外，因數十名網友留言涉及誹謗，委任律師收集證據後，強調將會向高雄地檢署提告，告留言涉嫌毀謗的網友們。

台灣基進秘書長陳信諭表示「言論可以自由，抹黑不能免責」，為了讓陳柏惟能夠安心選舉、為台灣而戰，針對詹江村與網友的惡意抹黑與造謠，陳柏惟已委請律師提告。

陳信諭表示，陳柏惟過去上節目從不曾避諱談及中國工作經驗，且陳當時受僱於台灣公司，因此詹「被共產黨開除」的說法根本是一派胡言，陳信諭要詹江村和再來抹黑，律師也指詹江村在直播中共提及50次「共幹」字眼，明顯指稱陳柏惟是中共幹部，甚至做出又舔又含等不雅動作，已嚴重危害當事人名譽，決定向桃園地院提民事訴訟。

委任律師曾友俞表示，憲法保障人民之言論自由，惟同時也保障名譽權，為維護當事人權利，已擬好訴狀，將對詹江村的臉書、youtube直播，以及網友涉及妨害名譽等留言提告，並請求損害賠償，蓋自由所相伴隨者為責任，享受言論自由著也應負起言論所帶來的責任。

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