民進黨徵召莊競程挑戰沈智慧 劉國隆：不排除參選

2019-09-05 08:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨宣布徵召交大生醫工程系助理教授莊競程參選台中市第五選區（北屯區、北區）立委，迎戰爭取連任的國民黨立委沈智慧，同黨爭取提名的劉國隆表示，評估不排除任何參選可能；楊宗澧則是表示不清楚徵召過程，但尊重黨的決定。

劉國隆表示，會祝福黨中央確定提名市議員曾朝榮外甥莊競程參選，但「提名空降人選套用羅文嘉秘書長的話，只能眼睜睜看著沈智慧獲勝，席次會繼續讓給國民黨。」

劉國隆說，今年4月已明確向中央黨部表達參選意願，這段時間提名策略小組都無視此事，有心人士卻四處放假消息假新聞，經過4個多月突然蹦出空降人選，實在令基層支持者感到遺憾與無法接受，「難道這就是民主？」

劉國隆發出聲明直指台中市提名召集人林佳龍介中市立委選舉，只會讓第五選區一直國民黨化，繼上次立委補選徵召龍系王義川參選慘敗，試問「這次是不是又要繼續徵召龍系莊競程參選，結果一樣會慘敗，讓第五選區立委席次繼續讓給國民黨。」

楊宗澧晚開則開直播表示，從未輕言放棄對抗國民黨的沈智慧，「可惜最後提名不是我」，他向網友抱歉可能自己努力不夠，他說，黨提名如果採取初選比民調是公平競爭，但徵召方式則是黨有絕對權力選出參選者，雖然許多支持者對結果感到「切心」，但他尊重徵召結果，也喊話在國民黨未完全倒台前，一定要支持台灣本士政黨民進黨的總統候選人蔡英文。

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