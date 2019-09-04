郭營美女幕僚宮鬥？ 劉宥彤、蔡沁瑜同聲：有3個小孩沒時間鬥

2019-09-04 12:02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕週刊報導，鴻海創辦人郭台銘的美女幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤與副執行長蔡沁瑜之間，出現爭權情況，劉宥彤與蔡沁瑜今（4日）早一起受訪，劉宥彤表示，這個劇情相當離奇，且她與蔡沁瑜都是3個小孩的媽媽，工作上郭台銘有很多國政方面的事情要討論，沒有時間在宮廷內鬥、爭權上。

蔡沁瑜說：「我們兩個今天早上碰面，就嚇一跳彼此這麼有默契，都穿了花花裝，而且我們都是3個孩子的媽媽，每天忙工作、照顧小孩，最怕小孩吵，自己當然也不會吵，所以我們怕時間浪費在這上面。但郭台銘有很多國政方面的事情，要我們參與討論，所以在時間管理上要精準，沒有時間在宮鬥上。」

周守訓介紹蔡沁瑜進入郭陣營，而劉宥彤待在鴻海永齡基金會已久，新臣與老臣之間是否有角力情況？劉宥彤趕忙挽起蔡沁瑜的手說：「怎麼角力？角力一下！」

蔡沁瑜表示：「一切因緣際會，來到這團隊認識許多朋友，Amanda的個性也是很開朗，雖先前沒見過很多次面，但聊天也是很好聊，沒有時間爭權，也沒有分權問題，郭台銘先生是很好的領導者，團隊中每個人分工各司其職，都做得很棒。」

對於兩人的工作分配討論？劉宥彤說：「基金會本就有副執行長職務，但在5、6月離職，因此職缺待補，現在又因為有對外發言需求，蔡沁瑜就稱職地扮演起這個角色。」

劉宥彤說，現在對媒體發言是由蔡沁瑜來，若特定議題與基金會有關，或與初選發生的事有關，她會親自出馬：「我們各自家庭事務多，我想全台灣的家庭都可以理解，當妳有3個小孩，還有時間跟人家鬥，這件事還蠻神奇的，大家真的想太多了，也可能是外界大家想看到說，每個辦公室都有這樣的劇情比較引人入勝。」

劉宥彤說，先前與蔡沁瑜，就基金會的慈善、教育工作，也有很多討論，外界不要過於解讀分權宮鬥，大家一起合作。

蔡沁瑜表示：「不是不能當朋友就要當敵人，有緣當朋友，就會好好珍惜，我們兩個都有3個孩子，偶發狀況不少，我們也是彼此的代班人。」

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