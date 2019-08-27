顏清標公開挺韓 蔡沁瑜：郭董很感慨，第一次獻給顏

2019-08-27 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕外傳鴻海集團創辦人郭台銘將不等國民黨「換瑜」，便會出線、宣布參選明年總統大選，而大甲鎮瀾宮董事長顏清標在日前致詞時直言「有錢是他家的事啦！歹性地的快要凍未條」，被外界質疑在針對郭。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜在節目上表示，對這些言語沒必要對號入座，但郭台銘人生第一次幫人站台對象就是顏清標，如今聽到這些話，「創辦人（郭）心中蠻感慨的」。

面對顏清標公開挺韓國瑜，並說出「有人輸了不甘願」等語，蔡沁瑜近日在政論節目「直播線上」表示，郭台銘心中確實感慨，並曾向她透露「顏清標這樣說我，就讓他說吧，我們沒必要對號入座」。

蔡沁瑜也說，以前顏清標選立委時，郭台銘答應站台，這也是郭第一次幫人輔選。就連顏寬恒當選立委後，顏清標也希望郭台銘讓顏寬恒有實習機會，並拜託讓兒子去他辦公室學習看財報，郭台銘也歡迎。蔡沁瑜說，某種程度上，顏寬恒還算是郭董的門徒。

蔡沁瑜轉述郭台銘心情，表示「看到顏清標這樣講，其實心中蠻感慨的」，但蔡沁瑜也分析，目前國民黨基層必須要凝聚，必須要防止分裂，因此對於郭台銘才會有這些耳語。

顏清標25日出席台中縣山海屯聯誼會秋節聯誼，上台致詞時公開力挺韓國瑜，並說出「有人輸了還在不甘願，還在蠢蠢欲動，我說這個歹性子（壞脾氣）就快要凍未條，說實在的！」、「有錢是他家的事！」此番話遭外界解讀是批郭台銘。

「直播線上」片段

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