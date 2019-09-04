破除傳言！劉宥彤、蔡沁瑜合體：沒時間宮廷內鬥

2019-09-04 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡慈善基金會執行長劉宥彤近日被發現「休假兩週」，郭辦更擴編發言人蔡沁瑜、高虹安等大將，引發分權說法。對此，劉宥彤、蔡沁瑜今天上午一同出面受訪，表示大家想太多、沒時間人事鬥爭。

蔡沁瑜表示，就一次說清楚，今天Amanda（劉宥彤）來開會，她看到嚇一跳想說怎麼這麼有默契，都穿花花裝，並稱雙方有小聊一下，兩人的共通點都是3個孩子的媽、每天忙於工作、丈夫、小孩，最怕的是小孩在家吵鬧，「那我們都怕小孩吵了，我們自己當然也就不會吵」。

蔡沁瑜指出，真的很怕把時間浪費在這上面，因為身為媽媽很多事情要做，包含還要工作，郭台銘又有很多國政方面的事「需要我們一起參與討論」，在時間分配管理上，都是要非常精準，「真的沒有時間在這個宮廷內鬥上」。

對於是否爭權角力問題，蔡沁瑜提到，其實一切都是因緣際會，進入到團隊認識很多朋友，Amanda個性也很開朗，雖然兩人沒見過很多次，但也很好聊，就沒有時間做這些事，也沒有分不分權，這個團隊是大家一起做事，並稱讚郭是好的領導者，每個人分工各司其職都做得很棒。

對於（未來）發言角色如何界定，劉宥彤表示，應該說她覺得大概現在每天的發言，沁瑜都會為大家服務，若有特定議題，這邊是跟可能基金會過去的業務或跟初選時發生的事比較有關，可能新來的同事會較不清楚，這個部份她可以稍微帶，另外因為她們都是媽媽、各自家庭事務也都蠻忙，在時間上還是要彼此分工一下，並稱全台婦女應能理解，當家裡有3個小孩，「還會有時間去跟人家鬥的話，那也還蠻神奇的啦」。

劉宥彤指出，「這個真的是大家想太多了」，也有可能外界想看到，每個辦公室都要有這種劇情才會引人入勝。蔡沁瑜接著說，對，就比較好看、精彩、有題目可寫，並再次強調每天要做的事很多，已經沒時間、精力在人事鬥爭方面。

對於郭台銘夫人曾馨瑩不太開心一說，劉宥彤回應，郭太太人很好、非常善良，她過去也參與基金會很多事，跟她溝通非常順暢，大家可以想，如果她不是人很好，我也可能不會去隨便講了一句這樣的話，講了這個就說她會生氣，把她肚量想得太小了，並強調她對我們很好，這樣講感覺蠻對不起她的、連累到她。

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