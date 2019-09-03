金門秋祭國殤祭典 楊鎮浯：正視歷史迎向未來是好現象

2019-09-03 17:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門各界今天由縣長楊鎮浯、金防部指揮官賀政中將率領主持秋祭國殤革命先烈祭典，楊鎮浯說，近期內看到中央政府對金門發生的歷史往事格外重視，能正視歷史迎向未來，是1個好的現象。

楊鎮浯說，中央悼念在金門島上發生過的每1件歷史事件，對於中華民國都具有非常重大的意義，同時對於金門的居民，更是生命中的一部分；中央對相關事情的重視，也會讓金門及前線的居民感受非常強烈，包括接下來的古寧頭戰役70周年紀念活動，地方政府也會配合金指部，全力辦好。

賀政說，93秋祭大典不僅是祭祀軍人，也是祭祀曾在金門貢獻的將士跟所有老百姓。透過這個典禮緬懷追思，金防部會繼續捍衛這塊土地。關於古寧頭戰役70週年的紀念活動，軍方將規畫一系列的戰地巡禮跟祭祀活動，以緬懷曾經把生命貢獻給古寧頭戰役的前輩們。

縣府幕僚透露，今年「很不一樣」，不僅小英總統親至金門主持823戰役61周年追思活動，接下來的古寧頭戰役70周年紀念活動也由國防部主導，此外，縣府在小英總統來時提出6大建議，也獲中央重視，將展開研商。

今天是93軍人節，金門秋祭國殤革命先烈祭典在太武山忠烈祠舉行，內政部役政署副署長沈哲芳訪視業務也兼程前往，祭典由楊鎮浯、賀政率政、軍主管及地方各界向陣、公亡將士上香、獻花，憲兵持槍敬禮，場面莊嚴隆重。

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