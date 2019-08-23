感謝郭王出席823活動 柯：緬懷過去、珍惜現在並展望未來

2019-08-23 11:21

〔記者陳璟民／台北報導〕「郭柯王」同框今早台北市「八二三砲戰紀念音樂饗宴」成真，台北市長柯文哲致詞表示，八二三砲戰是兩岸分隔以後，台海最重要戰役，因為勝利，確保台海和平與後來台灣的繁榮發展，大家在此緬懷過去、珍惜現在並展望未來，覺得特別感動；他最後也感謝兩位特別來賓「郭台銘董事長、王金平院長前來共襄盛舉，讓活動更有意義」。

這場活動由台北市政府兵役局主辦，上午9至10點在圓山飯店前方的北安公園舉行，開場兩首老歌演唱後，安排柯文哲與八二三戰役戰友協會理事長陳沼銘致詞，郭、王則依事先協調共識而不上台講話，但柯要開講前，突有一人竄出並連聲高喊「政治小三，說謊市長」，旋即被安全人員架離。

柯文哲表示，北安公園能轉型為八二三砲戰紀念公園，要感謝前市議員厲耿桂芳，某次厲耿單槍匹馬跑到市長辦公室，說很想在市區設立八二三砲戰公園，還說「不要看你是綠營出身的，參加砲戰的百分之80是你們台灣人」，「這讓我想起我的伯父在台大醫科畢業後，被送到金門去，有參加這場砲戰，我聽厲耿的話，覺得有道理」，因為歷史就是歷史，即使我們有不同的過去，但是有共同的現在，及走向共同的未來，所以決定要設此公園。

柯說，他找公園處長來討論，認為台北市要新開這麼大的公園不容易，要從現有公園裡找，很感謝里長協助選定此處，旁邊是忠烈祠、國安局、國防部要塞，三軍司令部也在這裡，連成一氣，在地理位置上，把北安公園變成以軍事為主體的公園，地點真是選得好，也感謝陸海空軍把具有代表性的武器擺出來，才有飛機、艦砲、平射砲等，成為很有特色的公園，2016年9月3日軍人節開幕啟用，之後每年8月23日在此舉辦音樂會，感謝曾經為國奉獻犧牲的前輩。

陳沼銘致詞時，問候「八二三的老英雄，大家好」，還談及他畢業於台灣省立海事專科學校（國立台灣海洋大學前身）輪機科，與郭台銘同科系，不過「一樣的出身，人家現在這麼大，我這麼小」，眾人會心一笑。

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