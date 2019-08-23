郭柯王823紀念活動同框 郭：捍衛中華民國自由民主的心永不改變

2019-08-23 10:16

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院王金平，今早都出席市府主辦「八二三砲戰紀念音樂饗宴」，王、郭、柯先後進場，都跟與會老兵揮手或握手致意，現場有人高喊「郭總統好」，3人就座時，媒體記者蜂擁而上拍照錄影，郭王、王柯曾短暫交頭接耳，郭、王離場前，還與柯在除役後展示的戰機前合影，應媒體與支持者要求，比讚、敬禮等姿勢，多面向讓大家拍個夠，最後王、郭分別搭車離場，郭上車前主動對媒體表達「捍衛中華民國自由民主的心永不改變」。

記者實數現場椅子擺放228張，透露活動似要連結中華民國，又要跟台灣本土拉點關係。

王金平由前立委楊麗環、郭台銘由前立委周守訓、柯由市府官員陪同，從8點52分起分批各間隔3分鐘進入會場就座，對於媒體提問「要不要選總統」、「有談好結盟嗎」等問題，都沒有回應。

與會貴賓有八二三戰役戰友協會理事長陳沼明與老戰友，及市議會議長陳錦祥、前市議員厲耿桂芳與多名「友柯」現任市議員，座無虛席。

國民黨市議員吳世正坐在第二排，恰好在郭、王後面，他幾乎從頭到尾拉開寫有「關公義薄雲天抗曹營，郭董誠信致上拒柯P」海報，表達支持郭但反對郭柯結盟的意思非常明顯。

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