韓國瑜PO文紀念823：今日和平 不是幾句嗆辣話就可從天而來

2019-08-23 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕紀念八二三，高雄市長韓國瑜今透過臉書發文指出，戰爭是人民苦難、和平是政府責任，今天的和平與繁榮，不是講幾句嗆辣的話挑釁對方、用東廠機構搞搞政治清算、用年金改革羞辱軍公教，就可以從天而來的。

韓國瑜指出，61年前的今天，猝不及防的猛烈炮火在金門的傍晚時分轟然開炸，一時腥風血雨、烽火連天，千餘名軍民同胞在這場戰事中傷亡，死守金門的國軍弟兄們，數百位埋骨沙場，61年後的隆隆砲聲已遠，但是戰爭的慘烈和犧牲弟兄的壯烈，我們不應該有一刻或忘。

他表示，因為很多人忘記了，我們今天的和平與繁榮不是理所當然的，我們的和平與繁榮是多少先人犧牲生命、流血捍衛得來、是多少中華民國國軍夙夜匪懈保衛得來，我們今天的和平與繁榮不是講幾句嗆辣的話挑釁對方、用東廠機構搞搞政治清算、用年金改革羞辱軍公教，就可以從天而來的。

韓國瑜感慨，戰爭何其殘酷？和平何其難得？實值823砲戰週年，我們布奠傾觴，緬懷先烈之餘，我們要牢牢記住，我們的和平與繁榮，是中華民國國軍弟兄們的錚錚軍魂與流血犧牲換來的，我們更要深切警醒，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，而所有的和平與繁榮都不是理所當然的。

他也提醒，戰爭是人民的苦難、和平是政府的責任。

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