林姿妙率局處長跳起「失戀陣線聯盟」 宜縣議員搖頭

2019-09-03 16:58

［記者張議晨／宜蘭報導］北台灣媽祖文化節今年由宜蘭縣主辦，為了迎接宗教盛會，宜蘭縣長林姿妙率府內一級主管組成「打拚陣線聯盟」，今天在府內大廳首演，但有縣議員看到首長跳舞直搖頭，現在是「辦活動治縣嗎？」事情都辦不完，怎還有時間要求主管跳舞？林姿妙表示，練舞是利用下班時間，跳舞可讓身體健康，還能增進彼此情誼。

北台灣媽祖文化節將在9月6日至8日登場，8日晚間回駕南方澳，當晚席開1千桌福宴，為活動畫下句點。

為了8日晚間的福宴，林姿妙突發奇想，號召府內24名局處首長，組成「打拚陣線聯盟」，跳起香港天團「草蜢」的名曲「失戀陣線聯盟」。

今上午「打拚陣線聯盟」在縣府大廳首演，各首長戴上林姿妙細選的亮色系漁夫帽，卸下平時嚴肅的外貌，在輕快旋律輔助下，與林姿妙在府內大廳扭腰擺臀，手舞足蹈，展現2週苦練成果。

但縣議員謝燦輝看得直搖頭，他說，縣府各局處工作繁重，正經的事情已經辦不完，許多政策都還沒頭緒，竟還要首長撥出時間練舞，「怎會把首長當成餘興節目？」

他批評，媽祖文化節看不到宜蘭在地宗教文化，只剩下好大喜功的活動，難不成現在是「辦活動在治縣嗎？」

國民黨縣議員楊弘旻緩頰，首長不是高高在上，跳舞可以拉近民眾距離，且大家都利用下班時間練習，不會耽誤到工作，無傷大雅，縣長只是單純要讓活動更熱鬧，「不需要嚴肅去看待！」

縣長林姿妙說，因為各級主管平時忙於工作，交流、聯誼機會，考量大家工作繁忙，正好藉媽祖文化節活動，在5點半下班後，邀請各首長一起「練舞」，增進彼此情誼，也讓身體健康，「把最好的一面呈現給鄉親」。

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