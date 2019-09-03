撩落去！為了迎媽祖 妙妙阿姨帶頭跳失戀陣線聯盟

2019-09-03 13:59

［記者張議晨／宜蘭報導］香港3人天團「草蜢」在1990年代以一曲「失戀陣線聯盟」，紅遍台灣大街小巷，時隔近30年，「失戀陣線聯盟」旋律在宜蘭縣政府響起，只是跳的人從「草蜢」變成熟齡等級的一級主管，並由宜蘭縣長林姿妙帶頭跳。

北台灣媽祖文化節將在9月6日至8日登場，6日上午遶境隊伍從南方澳出海，抵達烏石港後再以步行方式遶境，預計8日晚間回駕南方澳，當晚席開1000桌福宴，為活動畫下句點。

媽祖文化節為宜蘭縣政府大事，各局處幾乎全力動員，為了8日晚間的福宴，宜蘭縣長林姿妙突發奇想，號召府內24名一級主管，組成「打拚陣線聯盟」，跳起草蜢的「失戀陣線聯盟」。

今上午打拚陣線聯盟首次曝光，24名主管在縣府大廳首演，在輕快旋律輔助下，戴上林姿妙挑選的亮色系漁夫帽，原本表情嚴肅的首長，在府內員工注視下，扭腰擺臀，手舞足蹈，展現2週苦練成果。

為什麼要選擇跳舞？縣府發言人、秘書長林茂盛說，因為各級主管平時忙於工作，很少有交流、聯誼機會，縣長考量大家工作繁忙，正巧有媽祖文化節機會，於是邀請首長「練舞」，增進彼此情誼。

失戀陣線聯盟舞步為「恰恰」，長度約3分鐘，雖然動作簡單，但對於沒跳過舞的首長而言，仍屬「不可能的任務」。

林茂盛說，為了培養默契，首長下班後利用1至2個小時時間，安排舞蹈老師指導，持續約2個禮拜，「還好舞步不難，勤練兩週就能熟記舞步」。

「沒想到跳舞這麼難」一名局處首長說，雖然失戀陣線聯盟舞步簡單，但平時沒有運動習慣，跳沒幾下就汗流夾背，兩週下來應該身材有瘦一點。

林茂盛說，今天是「打拚陣線聯盟」首次公開亮相，但初登場時難免緊張，會在培養默契，8日晚間拿出最好狀態演出。

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