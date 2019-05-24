曾剪綵宜科「蘭青庭」卻瞎答「竹蜻蜓」？ 林姿妙這樣說...

2019-05-24 16:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今參與宜蘭縣議會質詢，議員林麗詢問，縣長知道竹科投資宜蘭的「蘭青庭」嗎？曾經到「蘭青庭」青創基地剪綵的林姿妙竟回，她有聽過竹蜻蜓，林麗繼續追問「蘭青庭」到底是什麼？林姿妙還是回，她有聽過竹蜻蜓，真的有竹蜻蜓。

林姿妙會後受訪時指出，她當時以為議員要講的是社會處的「築親庭」福利服務中心，真的有「築親庭」。

新竹科學園區管理局斥資約400萬元，將宜蘭科學園區標準廠房約2個單元空間，委託民間公司成立「蘭青庭」青創基地，今年1月啟用時，當時林姿妙還有到場剪綵。

「蘭青庭」內共設有8個辦公空間，提供青創公司使用，竹科管理局打出「第1年租金免費、第2年租金減半」的口號，吸引青創業者投資，現已核准5家公司進駐。

不料，針對議員詢問「蘭青庭」，林姿妙竟答「竹蜻蜓」，讓不少網友笑翻，有網友笑說，這種回答跟路上的阿嬤們沒兩樣，也有網友質疑，縣長還去致詞過耶！轉眼就不知道了！

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議員傻眼！質詢問「蘭青庭」 林姿妙瞎答「竹蜻蜓」

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