答詢頻請專業救援還辯自己說 林姿妙被議員轟「說豪洨」

2019-05-23 16:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今下午參與議會施政總質詢，未如上午一樣，有祕書長陪同上備詢台，但民進黨議員謝燦輝與劉添梧在質詢過程中，頻問林姿妙縣內如免費營養午餐等重大政策內容，林姿妙頻頻要求「讓專業（一級主管）的來，她再下決策」，甚至在一級主管回答完後，強辯這個答案自己說過，遭劉添梧轟「說豪洨」就辭職。

謝燦輝與劉添梧今下午聯合質詢，劈頭就問林姿妙的「讀書免錢、吃飯免錢」政策，除質疑補助全縣國中小學生免費營養午餐，會排擠縣府內其它建設預算，更拿出林姿妙在三星鄉公開場合致詞時的影片，直指讀書免錢的政策，林姿妙打算跳票，不承認選前承諾過。

謝燦輝不斷逼問林姿妙，「是否說過讀書免錢」，林姿妙頻跳針回應「政策先求有再求好！」謝燦輝不滿，不斷要求林姿妙針對問題回答，林姿妙仍跳針回應，「讀書吃飯免錢」，仍未針對問題回答。

劉添梧問到羅東公共設施保留地通盤檢討的內容，林姿要回答「讓專業（一級主管）的來，她再下決策」，建設處長黃志良回答結束後，林姿妙強辯自己說過處長說過的內容，讓劉添梧不滿，批林姿妙「說豪洨」，林姿妙回沒有，劉添梧再批「說豪洨」就辭職，林姿妙仍辯沒有，並說這樣問問題是在害她，以為她什麼都不知道。

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