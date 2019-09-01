香港831暴力清場 徐永明：鎮壓人民的政府絕無好下場

2019-09-01 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕香港「反送中」抗爭昨天爆發空前警民衝突，至少超過40人被捕，20餘人受傷送醫，其中有多人傷勢嚴重；對此，時代力量黨主席徐永明今強調，嚴厲譴責港府暴力手段，「鎮壓人民的政府絕對沒有好下場」，中國領導人應嚴肅思考，以和平方式處理香港事務，積極回應港人訴求。

徐永明表示，國家安全會議雖已組成專案小組緊盯香港情勢，但隨著愈趨嚴峻的發展，若有必要，時代力量將全力支持政府，召開國際記者會，為台灣民主之友的香港人民發聲，也警告中共和平對話，莫製造區域的動亂。

此外，針對台北市長柯文哲指稱，若鴻海集團創辦人郭台銘9月17日沒登記，只剩下親民黨和時力的提名方式。徐永明表示，時力確實有自提總統的權利，也會審慎評估，但這是權利、也是責任，是來自於2016大選、選民的支持託付，並非一張可販售的「門票」，或與特定政治人物的「浮士德交易」。

徐永明強調，時力自提的總統人選，該人選必須忠誠於台灣人民，貫徹時力主體路線，包括政策、法案、兩岸立場和台灣主權等方面。

另，針對媒體報導，關於時力與民進黨主席對談，有民進黨人士認為，「有什麼好談？」徐永明認為，2020大選不是只談選區、政黨票的交換，兩黨若要合作，就要互相尊重黨的主體性。

徐永明說，本屆國會最後一會期即將開議，藉由主席對談，釐清兩黨在價值、政策和法案的差異，尋找合作空間，讓「改革護台」和「抗中保台」可以匯流，才能為大選建立互動基礎。

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