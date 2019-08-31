市長落跑局長一起漂 基進解密再爆韓市府團隊多人落跑兼課

2019-08-31 16:29

首次上稿 15:53

更新時間 16:29（新增高雄市府回應）

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼最早披露高市觀光局長潘恒旭將辭職、進駐韓國瑜競選總部後，台灣基進高雄黨部今再接再厲、發表基進解密3.0版，直言市長北漂拚總統，局長們心也在飄，點名韓國瑜的高雄市政府團隊多位局處首長每週落跑兼課，並引用韓國瑜常說的話「市府團隊很辛苦很努力」大酸這些首長。

台灣基進進一步指出，公職人員兼課有法規依據，但仍須簽呈請求首長同意，就是「規定之外還要考量社會觀感，依據工作表現、團隊任務、業務重點⋯」，考量是否准兼課；剛上任、非本業、對高雄人生地不熟的首長，還在分心跑台北、趕南投、到屏東兼課，再加上「總是不在家」的市長，組成高雄人「真心換絕情」的市府團隊。

台灣基進表示，全台灣文化消費觀光旅遊業，都是週末假日不打烊，但新上任的文化局長林思怜有樣學樣，跟市長一樣只打算一週在高雄做5天官，週末就優雅拎著行李回台北。

台灣基進側面了解，上任至今，林局長只有8天的週末日在高雄參與相關文化活動，上學期終了前在輔大仍有授課，文化局內部曾下令公務員不要幫局長在週末排行程，然後竟然還叫人事每天查勤公務員，藝文界都嘆六、日不參加藝文活動不在高雄，那就等於跟高雄文化絕緣，又何必來當局長？連即將登場的所謂「世界咖啡館文化論壇」也不在六、日，殊不知論壇兩字貴在全程開放與民眾參與。

台灣基進進一步爆料，外縣市兼課的週末跑掉，就近兼課的更是上班時間人就不在了，包括已離職的環保局長袁中新，每週四下午4:00回學校上課；研考會主委李銘義每週二下午4:00要到屏東科大授課，他們必須幾點離開崗位才來得及4點到課堂？

台灣基進嘲諷，市長忙選舉跑全國的同時，他的首長們也正風塵僕僕拚自己的兼職，這就是韓市長開口閉口「 #市府團隊很辛苦很努力⋯」的真相，聽了連小編都覺得辛苦。

高雄市政府指出，市府首長皆為各領域專家，多位首長就任前專業領域即受敬重並在校授課，就任後除把所長貢獻高雄市民，如有需要，依正常請假程序繼續把所學傳承學子，並不影響公務，況且全國皆然，基進黨為政治目的惡意抹黑，才是可恥。

市府表示，都發局長林裕益在暨南大學（土木工程學系）兼任助理教授已有7年，都是利用週、六假日授課，從未於上班時間上課，7年期間無論服務台北市政府、退輔會或高雄市政府，都依公務人員兼課規定，簽報核定同意後，才去兼課；文化局長林思伶部分，6月17日高市府到職後，新學期並未兼課。

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