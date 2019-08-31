韓總又失言！讓挺韓立委都氣急敗壞 謝震武忙安撫：深呼吸

2019-08-31 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，日前談論台灣高階人才流失問題，在直播脫口「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引發爭議。對此，連一向挺韓的國民黨立委柯志恩在節目上談到此事時，都瀕臨崩潰，氣急敗壞的表示「這不是私下聊天，是國政說明會」！讓一旁主持人謝震武和其他來賓連忙安撫，表示「不要生氣，深呼吸」！

柯志恩在29日政論節目「新聞面對面」上表示，總統蔡英文上任以來，政見的執行度與當初有很大落差，「有太多科學數據可以反駁」。她質疑韓國瑜競選團隊，蔡英文做得這麼差，「你都還沒發現他們的差，這就是一個問題所在嘛」！

柯志恩透露，私底下在跟韓市長聊天時，「我們都會被他逗得非常開心」，因為韓是一個幽默的人，很多嚴肅的事情都可以用他的方法說出來。不過柯志恩隨後情緒略為崩潰的表示，「但目前為止不是私下聊天，目前為止是國政說明會」！

眼見平常發言冷靜、有條理的柯志恩語氣和手勢越來越激動，謝震武與其他在場來賓連忙笑著安撫「妳不要生氣」、「柯委員不要生氣，深呼吸」，甚至有來賓在一旁笑到快喘不過氣來。

柯志恩冷靜下來後繼續表示，韓國瑜一定要把自己的幽默，化為一個比較正式的言談，大家才有辦法在政治層面，跟他的幽默彈性中，取得一個平衡點；對此，來賓民進黨立委郭正亮發言時則是笑稱，「我們看到柯委員這樣氣急敗壞，你就知道大家都有共同的感覺啦」。

相關影音請見「新聞面對面」（約51分56秒處）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法