韓國瑜又失言？黃捷翻出歷來歧視言論：失格的總統候選人

2019-08-29 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（29）日談到人才流失問題，脫口說出「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引發外界批評是「歧視」移工。對此，高雄市議員黃捷翻出韓國瑜過去的「歧視性國族言論」，痛批根本是「失格的總統候選人」。

韓國瑜今天中午與國政顧問團直播，談台灣的高階人才流失問題，脫口說「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，雖然隨後在直播中致歉，強調「只是開玩笑」，還是引發外界砲轟。

對此，黃捷今晚在臉書發文表示，韓國瑜繼「瑪麗亞怎麼變成老師」和「不丹人傻傻地吃麵包」的歧視國族言論後，再口出狂言，稱外籍移工是「進來了一堆雞」，光憑這些話就已是「失格的總統候選人」，對於其他國家的基本尊重都沒有，甚至在日本議員面前遲到、到美國商會沒準備致詞稿的3分鐘英文致詞荒腔走板，不禁令人質疑，「韓國瑜真的有帶領台灣走上國際的能力嗎」？

此外，黃捷也對韓國瑜的青年政策表示「作為年輕世代，我只能說再次失望透頂」。黃捷批評，韓國瑜的政策不但是老調重彈，且現在仍執意要推行5月份已經被她戳破假象的「自經區」，也提不出更具體「發大財」的方式。

黃捷表示，顯然韓國瑜跟年輕人不熟，也沒有心要理解，才會推出這些過時的政策。最後她更狠批，「跟去年選舉時一樣，友善青年對韓國瑜來說只是騙選票的口號而已」！

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