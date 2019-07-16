不滿歧視連署罷韓 東協新住民要求韓國瑜道歉

2019-07-16 16:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前批評中央協助越南、印尼防治登革熱，引發來自東協的新住民怒火，質疑越南去年沒有登革熱疫情，發言顯然失當，根本不是事實，且台灣協助越南進行區域聯防，防堵登革熱境外移入病例，也是保護台商，有何不可？他們認為，韓國瑜的言論充滿歧視、沒有愛與包容，要求道歉，今送上百份罷韓連署書到民進黨議員林智鴻服務處，並聲援罷韓煎餅「廣德家」。

高雄市東協新住民團體今在「美麗島新台灣之子發展協會」理事長陳志勇帶領下，包括「高雄市越南同鄉會」會長岑歡瓊、「高雄市印尼姐妹會」會長陳雪娥等人，親自到林智鴻服務處，交付上百份罷韓連署書，並一同聲援廣德家。

高市越南同鄉會、高市印尼姐妹會發表聯合聲明，強調無論性別、種族、宗教，每個生命價值一樣可貴，韓國瑜作為高雄市長，卻以歧視語言對待東協國家住民，不但惹惱所有在台灣的東協新住民，傳回東協新住民國家，更是引發許多不滿情緒，韓國瑜歧視東協國家與新住民的風暴持續醞釀中。

高市越南同鄉會會長岑歡瓊表示，她嫁來台灣20多年，去年越南沒有登革熱，韓國瑜發言失當，根本不是事實，且台灣協助越南進行區域聯防，防堵登革熱境外移入病例，也是保護台商，有何不可？

岑歡瓊指出，韓國瑜言論充滿歧視、沒有愛與包容，卻將代表國民黨參選總統，今送百份罷韓連署書到林智鴻服務處，強調東協新住民將全台串聯，要求韓國瑜對歧視東協國家及新住民言語道歉。

林智鴻批評，韓國瑜是假性的愛與包容，其實一路以來的言論都是充滿仇恨與對立，包括對新住民的歧視，對各行各業的仇恨與對立，其實市民都看得一清二楚，尤其新住民姊妹在台灣生活不容易，社會應該多一點包容與體諒，不應該將仇恨與仇視加諸在新住民身上，要求韓國瑜出面道歉。

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