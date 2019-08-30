搶先郭、柯達連署門檻？ 王金平爆已有28萬連署書

2019-08-30 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲三方結盟態勢明顯，外界認為2020總統大選「三腳督」的機率非常高。傳出王金平的支持者7月初就展開總統連署，目前已有28萬連署書，前藍委盧嘉辰則說，郭王這2天將會商討，參選2020總統的結果不是「郭王配」，就是「王郭配」。

據《三立新聞網》 報導，地方人士指出，王金平支持者7月即展開參選總統連署，不到一個月就破10萬份，目前獨立參選門檻的28萬份聯署書已經達標，且還持續增加中，似乎已搶先郭柯取得總統參選資格。

地方人士透露，王金平本人對於連署門檻達標樂觀其成，並不急於在檯面上公開；而連署書數量將來絕對會超過28萬份，落在50萬份，甚至上看100萬份。另外，挺郭團體「老虎軍團」7月展開連署，至8月為止連署書數量約5萬。

對此，與郭、王關係良好的前藍委盧嘉辰表示，郭王兩人都有可能代表第三勢力參選，進行連署就是備戰選舉的每個可能性，郭王兩人這2天會好好談一談，並以目前所做的數據綜合分析，看誰正誰副，最終的組合不是「郭王配」就是「王郭配」。

針對連署份數達標，王金平辦公室回應，內部從來沒有發起連署，是王的民間友人所發起的；至於「郭王配」或「王郭配」的說法，王金平辦公室則表示，尊重盧嘉辰的看法。

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