撿錯槍.. 指鄭文燦也送過簽名球 桃市府打臉還原真相

2019-08-30 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕2019年中華職棒在高雄澄清湖球場舉行最後一戰，同時也是人氣球星彭政閔職棒生涯最後在自己的家鄉出賽，別具意義。沒想到賽前高雄市長韓國瑜到場頒發榮譽市民予彭政閔時，送了一顆自己的簽名球，過程匆匆讓現場球迷傻眼，事後網友也都噓爆，而國民黨為護航韓國瑜，跳出來指桃園市長鄭文燦也送過簽名球，但隨後馬上被桃市府打臉，表示鄭文燦是「被要」簽名球，不像韓國瑜是主動簽名。

根據《三立新聞網》 報導，在韓國瑜送彭政閔簽名球鬧笑話以後，有消息傳鄭文燦也送過簽名球，對此，桃園市政府新聞處處長詹賀舜表示，日前仁善國小棒球隊奪得2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽亞軍的殊榮，鄭文燦準備了球衣要送給這些小球員，而校方為感謝鄭文燦一直以來對棒球的支持，才請市長在棒球上簽名紀念，小球員也主動表示希望請市長在他們的球衣、球褲上也簽名，鄭文燦欣然答應。詹賀舜也不禁酸：「不要因為被球迷噓，就隨便找其他人來擋，拜託查清楚再來嘴。」

除了鄭文燦，臉書粉專「總統府發言人」今天也貼文表示，有特定收費媒體報導提到蔡英文總統過去也曾將自己的簽名球送給旅美球星陳偉殷，該媒體還稱此事與「韓市長送簽名球給彭政閔都一樣」。然而事情真相卻是，當時陳偉殷帶著妻小與總統相見歡，總統應要求在棒球上簽名送給陳瑋因年幼的兒子，而陳偉殷也送了自己的簽名球、球衣和小禮物給總統，雙方實屬禮尚往來。

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