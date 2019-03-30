票投蔡英文或韓國瑜差在哪？樂團PO這張圖一秒明白！

2019-03-30 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今年初強力回擊中國領導人習近平，台灣絕「不接受九二共識、一國兩制」，堅定維護台灣主權獲得多數國人讚賞；反之高雄市長韓國瑜日前訪中進入港澳中聯辦，還與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，甚至還有可能代表國民黨參選總統。對此，樂團拷秋勤製作表格，以「票投蔡英文」與「票投韓國瑜」來比較兩者差別。

拷秋勤在臉書貼出表格比對「票投蔡英文」與「票投韓國瑜」的差別。從表格中可見，拷秋勤認為，若將選票投給蔡英文，不管是在臉書、YOUTUBE、LINE與GOOGLE等社群媒體皆能自由使用；而宗教、同性戀與言論，也都非常自由。

另外，維尼熊的週邊商品也能自由蒐集、古代宮廷劇也不會被禁播、法輪功也自由、國際企業也能自由投資；但若投給韓國瑜，投票權與社群使用的自由將會喪失，網紅們也要回家吃自己，宮廷劇將被禁播、言論也會被監控等等。

拷秋勤表示，「能夠當人，就不要回去當蛆了，表格一覽，身為台灣人，請好好想想或是問問香港朋友，他們現在的苦日子。」他也強調，世界很大，外面還有美日韓英法德俄西葡瑞奧加，用正大光明的進步轉型，來讓自己富裕，內外兼修，「而不是炒短線，靠攏極權中共，用出賣台灣國家尊嚴跟主權，讓少數的天龍權貴、既得利益者發大財而已」。

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