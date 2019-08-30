訪視西苑高中棒球隊 小英報喜：球場修繕費用教育部協助

2019-08-30 18:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西苑高中棒球隊創隊20年有成，培養出不少旅外好手，蔡英文總統今天走訪西苑棒球隊的櫻花球場，實地了解基層棒球場訓練環境，與球員們互動、觀摩練球狀況，當場允諾一定持續提升棒球運動軟硬體設備，給大家更優質的打球環境。

而首度有總統到球隊訪視，小球員們跟蔡英文互動熱烈，有人直接問總統：「妳有在運動嗎？最歡的運動是什麼？」還有人問最喜歡的棒球員，蔡英文談笑間透露，只能在家裡騎飛輪運動，最喜歡職棒選手陳金鋒跟彭政閔；也有教練詢問國家照顧運動員的政策，以及推展基層棒球的方針，蔡總統都一一答覆，還親自到球場了解實際需求。

今天陪同訪視的還有教育部長潘文忠、體育署副署長王水文、台中市副市長令狐榮達、台中市棒球基金會董事長廖豐民、棒委會主委張廖萬山、家長會歷任會長吳六和、廖松正、高國良、廖年新等，而一手催生西苑高中棒球隊的立委張廖萬堅親自簡報。

張廖萬堅細數20年來球隊從草創的艱困時期與教練四處募款，只為了給孩子更好的打球環境，而西苑的孩子們表現也都相當優異，成立短短幾年就分別獲得世界青棒、青少棒冠軍，成為國內培訓棒球國手的重要搖籃，而球隊目前有球員95位（含青少棒、青棒隊），教練7位，成立至今培育出不少棒球國手及旅外菁英。

張廖萬堅說，現今使用的櫻花棒球場在2004年向市府爭取，初期甚至是前總教練黃武雄夫婦標會募資、後援會透過企業贊助才順利興建，但目前球場設備已經老舊，還有部份被列為違建，希望總統協助改建；西苑棒球隊總教練，1992巴塞隆納奧運銀牌棒球隊成員林朝煌，代表球隊歡迎總統時，直呼「比照在投手丘還緊張」，他說，現有的球場部份鋼棚，還是當年從興農職棒隊的訓練基地拆過來的，不只老舊也沒有建照。

蔡英文說，一同出席的教育部長潘文忠有拿給她一張紙條，她當場唸出「報告總統，棒球場修繕費用3000萬元教育部可以支持協助」，雖一度口誤為3000元，仍讓在場球員爆出歡呼；西苑高中棒球隊最後準備創隊20周年紀念球給總統，約定一起為台灣棒球來努力，讓世界看見台灣棒球實力。

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