親自表揚國軍楷模 蔡總統：任何挑戰都會與國軍站在一起

2019-08-30 12:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文上午出席「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，她致詞時除向辛苦的國軍弟兄姊妹表達感謝之意，也特別細數「推動國防自主」、「向國際表明捍衛國土決心」及「汰換個裝、整建營舍」三大國防政績。蔡總統強調，國軍對國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退有著無比堅定的信念，未來不管有什麼挑戰，她都一定會跟國軍站在一起。

蔡總統今指出，她身為三軍統帥，跟所有國軍官兵一樣有堅定決心捍衛中華民國台灣的民主自由和主權，兩星期前她與司令們在職棒活動開球，當時她曾說國家安全就交給她跟國軍官兵，會這樣公開宣示就是因為她有信心，因為國軍兄弟姊妹無時無刻都在崗位上守護著家園。

蔡總統也特別點名陸軍6軍團上尉連長蔡雅雯等獲獎人員，強調接受表揚的每一位都是國軍保家衛國形象最好的代表，都有優秀而令人敬佩的事蹟。

蔡總統隨後話鋒一轉，提到她上任3年多來，從3個大方向全面提升國防能量，第一就是推動國防自主，讓「潛艦國造」跟「國機國造」不再只是口號，「新潛艦的設計圖出來了，廠房動工了，新式高教機的原型機更是在近期就會出場！」

蔡總統說，第二個方向就是向國際表明捍衛國土的決心，並且贏得了國際支持，前陣子美國接連宣布M1A2坦克跟F-16V戰機等軍售案，就是最好的證明。至於第三個方向則是積極汰換個人裝備及整建營舍，讓國軍官兵有更加精良的裝備來執行勤務，並且享有更好的生活環境，

蔡總統強調，汰換先進武器與個人裝備的目的只有一個，就是要讓奉獻熱血、汗水的軍人更有戰力、更有尊嚴，期勉國軍能把最堅實的訓練成果一一展現在國人眼前，讓國人明白國軍是可以信賴的鋼鐵勁旅，也讓全世界看見我們對「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」有無比堅定的信念，相信隨著國軍表現出決心，國人也會更支持國軍，軍民同心會使國家更安全，「未來不管有什麼挑戰，我都一定會跟我們的國軍站在一起！」

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