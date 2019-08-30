轟台杉案無視立院主決議 藍委要董事長下台

2019-08-30 12:34

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會質疑，台杉管理顧問公司實質為公營公司，董事長吳榮義卻是自然人代表，規避立院監督，去年立院做成主決議，要求將董事長改為法人代表，然經濟部、國發會、工研院迄今不為所動，黨團痛批，吳榮義根本是國王的人馬，若不改為法人代表，乾脆下台。

國民黨團總召曾銘宗指出，台杉管理顧問公司表面上是民營公司，骨子裡是百分百公營，股東結構包括持股59.52%的工研院子公司創新工業技術移轉公司投資7500萬元、持股39.68%的行政院國發基金投入5000萬元，以及持股0.8%的台灣銀行；台杉名下的水牛1號基金46.5億元，泛公股持股佔60%；水牛2號基金59.01億元，泛公股高達71%，兩檔基金都是從泛公股搬錢而來，董事長吳榮義卻不是法人代表身分。

曾銘宗表示，去年審查108年度總預算時，國民黨團提出主決議，並經立法院三讀通過，等同具法律效果，當時主決議內容就明確要求國發基金請台杉董事長吳榮義及其他董事均應為法人代表，並要求經濟部責成工研院創新工業技術移轉公司台杉，應依股權比例派任董事，曾銘宗譴責說，經濟部、國發會在主決議通過將近1年，卻不照主決議執行，黨團同時譴責吳榮義，藐視立法院主決議，要求立即下台。

國民黨立委賴士葆質疑，水牛2號基金已投資7家生技公司，其中1家生技公司投資後就獲准上市，其中是否有官商勾結問題？他更批，吳榮義眼中根本沒有立法院，只有蔡英文，無視立法院主決議，而經濟部、國發會不但實質監督做不到，表面監督也做不到，除非吳榮義改為法人代表，否則就該下台。

立委林德福質疑，泛公股投資都來自民脂民膏，台杉卻包裝成百分百民營公司，不受立院監督、猶如五鬼搬運，投資金流不公開透明，且水牛2號基金再設子公司「台杉生技」，一年收到管理費用高達1.5億元，這些收益又如何使用？民進黨政府對這些問題卻始終閃躲。

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