講青少年吸毒人口佔52％被打臉 韓國瑜重新解釋

2019-08-29 12:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨脫口而出「青少年吸毒者占吸毒人口的52％」，引起內政部長徐國勇拿數據打臉。對此，韓國瑜今天解釋青少年是指24歲以下，他的意思是青少年 24歲以下吸毒的，16、17、18歲佔大概52%

韓國瑜昨天在高雄市政府治安會報，談到青少年吸毒者占吸毒人口的52％。但內政部長徐國勇打臉說，106年、107年查獲的施用毒品總人數中，未成年者各占0.39％、0.37％，「沒有52％這項數字！」

韓國瑜今天受訪時說，根據高雄市毒防局補充的報告，0到12歲叫兒童，12到18歲叫少年，18歲到24歲叫青少年，他根據毒防局的報告，青少年吸毒的，16、17、18歲大概統計在52％，所以他非常緊張。

韓國瑜說，下個月就開學了，他要求教育局編反毒歌曲、反毒舞蹈、反毒演講、反毒比賽戲劇，從高雄開始能逐步推動，先把毒品趕出校區，不要再殘害我們的小孩子。

韓國瑜強調，不吸毒的孩子，才是高人一等，吸毒的孩子、同學，絕對不能被同學接受的，這個潮流一起來之後，從校園開始反毒，才能確保比較成功。

媒體追問說「52％這個數字是怎麼來的?」韓國瑜重申，是毒防局跟他報告的，是指青少年 24歲以下吸毒的，16、17、18歲佔大概52%，且「新興毒品目前有342種，這是多可怕的事」。

韓國瑜說，吃了一包泡麵、一支巧克力棒，裡面可能就有毒品，所以反毒刻不容緩，一定要全民一起來投入，高雄市政府一定會抓得非常緊。

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