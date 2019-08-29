北市議員批叛黨 郭信良：我是被新潮流逼離民進黨

2019-08-29 12:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台北市市議員梁文傑在臉書暗批無黨籍台南市議長郭信良叛黨，郭信良今天回擊，「新潮流是在輔選？還是反輔選？要鬥到台灣倒了，您們才甘願？」「我是被新潮流逼離民進黨，絕對不是叛黨。」

蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福等人本月27日赴南市議拜會，當面邀請議長郭信良擔任小英台南後援總會總會長。台北市議員梁文傑隨後在臉書貼文「叛黨被開除的人要去投靠柯文哲就算了，拉他幹嘛？」「一點基本原則都沒有。以後各縣市議會可以群起效尤嗎？」

郭信良今天在臉書回批說，「我又莫名奇妙被攻擊了…，我怎麼做，新潮流都不會滿意，大家努力讓民進黨執政，不是要讓新潮流打死別人、成就自己、分贓利益，還先聲奪人，我要再提醒新潮流的朋友，不是罵別人，自己就會變成正派。」

郭信良說，「鄭文燦市長藍綠都有好朋友，不是好棒棒！怎麼我郭信良藍綠都有朋友，我就該死！請問新潮流的標準何在？只因我不是新潮流，我就該死嗎？」

他說，「我30年的黨齡，沒有人比我更愛民進黨、更愛台灣，我是被新潮流逼離民進黨，絕對不是叛黨」。現在台灣處處面臨中國的打壓，又有香港做我們的借鏡，台灣沒有分裂的本錢，台灣在2020的這一戰一定要贏，再次提醒新潮流的朋友，放下私心吧！只有摒除過去所有的歧見，才能合力讓台灣更好。

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