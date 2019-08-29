韓國瑜是2000年的連戰？親民黨台中市議員在臉書大預言...

2019-08-29 09:57

〔記者唐在馨／台中報導〕明年總統大選，郭台銘是否參選總統，各界判斷機會越來越大，親民黨台中市議員段緯宇在臉書發文，表示讓他想起2000年的總統大選，擔心韓國瑜成為當年的連戰，並表示如果這次國民黨再輸，「民進黨會永遠執政」。

段緯宇在臉書全文如下：「又看到國民黨的齷齪！2000年總統大選，連戰先生一路民調下滑根本不會當選，故意發動興票案硬是把宋楚瑜省長幹掉，讓陳水扁當選。今天看到的韓國瑜好比當年的連戰，心裡真是戚戚焉！如果這一次的國民黨再敗選，「民進黨永遠執政」就會成為事實。

天底下絕對不會因為沒有了誰，大家就活不下去。也不會因為換誰、誰就會造成遺憾。細數現在國民黨當家的這些民代，一半以上都是新黨及親民黨的背叛者，怎麼會出現「團結」，都是蟋蟀窩長大的，誰聽誰？應證了一句話：台灣誰當總統都一樣，這些政客永遠沒有人民，只有選舉的時候才會想起人民，70多年過去了，除了蔣經國先生以外，還有誰？？唉！執政黨基層常常說：選前握握手、選舉手牽手、選後揮揮手啦！鄉親加油了！」。

對此，段緯宇表示，2000年「三角督」讓陳水扁得利的前例不遠，沒想到二十年後又碰到相似的情況，韓國瑜的聲勢的確一直下滑，如果郭台銘出來選，親民黨會支持，在台中親民黨目前應該沒有要推立委，但會聽黨中央的指示，全力爭取政黨票，並支持黨要求支持的總統參選人。

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