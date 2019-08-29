遊香港很危險？屏東鄉政顧問赴港失聯逾一週

2019-08-29 00:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣某鄉的鄉政顧問李孟居日前隻身前往香港旅遊，原本預計前天要抵達印尼，與該鄉的公務人員連袂參加國際型的會議，但從8月20日無消無息至今，疑似「被失蹤」，已通報陸委會協尋。

年約40歲的男子李孟居是新竹人，曾赴紐約長島念大學，經西方民主洗禮後，相當關心公民運動，年輕時就與該鄉鄉長熟識，具國際觀的該鄉鄉長也聘請外語能力強的李男成為鄉公所的國際組鄉政顧問，李孟居本月18日到香港旅遊，原定前天（27日）於印尼與該鄉的公務人員會合，並參加國際級的會議，向東協國家成員介紹台灣及枋寮之美，但直到昨天，該鄉公務人員都不見李的蹤影。

人在印尼的該鄉公務人員透露，鄉公所和顧問最後的通聯是在8月20日，當時討論赴印尼的事宜，但接下來對方就失去消息，鄉公所透過許多關係都找不到人，原本還抱有可能是手機壞掉的想法，如期到印尼等待，最後透過當地政府清查卻沒有發現李孟居的入境紀錄。

該鄉鄉長指出，焦急的家屬已發覺李男多日未聯繫，向鄉公所查詢得知李未在印尼現身，家屬相當焦慮，由於李男曾關注公民運動，但近期中國因香港反送中而焦頭爛額，且香港街頭抗爭越演越烈，擔憂會遭到中國惡霸式羅織罪名而「被失蹤」，陸委會已獲通報正透過管道了解，李家家人也已報警。

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