臉書社團PO「苗栗縣議員陳光軒吸毒」 男子誹謗罪起訴

2019-08-28 22:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣林姓男子因對民進黨苗栗縣議員陳光軒不滿，在新竹地方法院一起毒品判決書中，發現記載「陳光軒」吸毒，他見獵欣喜，未加以求證，就在「我是頭份人」臉書社團PO文指出，「苗栗縣議員陳光軒吸毒」，並附上判決書的網路連結，讓社團內9萬名成員都得以看見，被苗栗地檢察署依誹謗罪嫌起訴。

陳光軒表示，他不認識林男，但據了解林男是挺國民黨的「韓粉」，不喜歡民進黨；他認為，每個人有每個人的政治立場，他都予以尊重，若他於議員職務上有不妥之處，都歡迎指教。

陳光軒指出，但像林男只因為在法院的一起毒品判決書中，記載有「陳光軒」吸毒，也不去查證清楚，就逕自PO在擁有9萬成員的「我是頭份人」裡頭，且以「苗栗縣議員陳光軒吸毒」為標題，嚴重詆毀他的名譽。

「我沒有吸毒！」陳光軒強調，判決書記載的陳光軒，僅是與他同名同姓，因此，為了捍衛自身名譽，他擷圖對林男提出告訴。

檢警調查，林男於今年5月19日，在新竹市某處連上網路後，在多數特定人可得共見可聞之「我是頭份人」臉書社團，發表含有刑事判決查詢連結及「苗栗縣議員陳光軒吸毒」之文字訊息。

檢方查閱林男所PO的刑事判決查詢連結，為新竹地院103年審訴字第549號刑事判決，案由是違反毒品危害防制條例，內文記載有該案被告「無償轉讓微量（未達淨重20公克以上）之第三級毒品愷他命予陳光軒1次，陳光軒取得後乃將之摻入香菸內點燃施用。」

檢方認為，判決內雖有述及「陳光軒」，但並無隻字片語提及該「陳光軒」即為縣議員陳光軒，林男也無證據證明，但林男的行為已構成意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，依誹謗罪嫌將他起訴。

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