北漂媽媽失望孩子沒回高雄 市府︰積極解決就業問題

2019-08-28 11:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜去年才當選市長，就任不久就說要帶職參選總統大位，曾倒戈挺韓的「北漂媽媽」潘金英失望地直指北漂孩子沒回高雄，韓卻想北漂選總統，引來韓粉大舉攻擊。至於北漂青年沒回來之說，市府勞工局長王秋冬強調曾專程到北部地區辦理徵才活動，已積極解決北漂鄉親返鄉就業問題，王秋冬說「潘女士可能誤會韓市長」。

北漂媽媽無懼韓粉霸凌，上主持人劉寶傑的節目說利奇馬颱風造成桃源、那瑪夏下大雨，出現積水、道路坍方與偏鄉地區須遷村，但當天「我看到的是我們的韓市長，在南投造勢啊」，是否有想到偏鄉居民正受雨患之苦？她認為韓一路講空話，應多用心在市民，她更質問「北漂的小孩子回來了嗎」？北漂小孩子沒回來，結果「總統參選人他要北漂了」。

勞工局長王秋冬今為韓辯護，市府除透過招商引資促進擴大就業外，也專程到北部地區辦理徵才活動，近期籌劃設立專責的就業服務台，提供北漂鄉親VIP級服務，努力程度超越前任，潘女士可能「誤會了」韓市長。

王秋冬表示，韓國瑜市長在參選市長過程中，多次表達對北漂問題的重視，當選市長後積極謀求解決之道，一方面爭取產業界對高雄投資，藉以增加人才的需求，有關該部分投資談洽超過3600億元，截至7月底的新增投資案達1780億，可望增加1.5萬個就業機會；勞工局前半年就舉辦了181場就業媒合，落實「高雄發大財」政見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法