罷韓正妹又被攻擊 這次字眼更下流不堪

2019-08-25 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓女學生日前到高雄某香蕉煎餅店消費卻遭韓粉怒嗆，事後更被許多不理性韓粉網路霸凌，她陸續對100多名網友提告，沒想到最近持續有韓粉到她的臉書、IG辱罵，且字眼更加下流不堪，她昨天再度臉書發文直言「沒水準」並公佈截圖，諸多網友留言聲援「拜託提告，一個都別放過！！」

高雄市政府上月6日舉辦「高雄觀光日」，知名香蕉煎餅店廣德家發起抵制，民眾只要填寫罷免韓國瑜連署書就可免費享用煎餅，引來一名女韓粉辱罵咆哮嗆聲「去死」，遭莫名痛罵蔡姓女學生臉書、IG被韓粉辱罵灌爆，謾罵之詞包括「冒充學生騙清純，應召的？」、「綠色騙子」、「綠蛆」、「是我女兒，生出來就掐死」。

蔡女為此在「告韓粉專家」王瑞德指導下，陸續控告107名韓粉，提告後引發辱罵的韓粉「大逃亡」，趕緊刪除辱罵之詞或是透過王瑞德向蔡女致歉。

而原本以為訴諸法律可以讓這些韓粉注意言行，沒想到又有韓粉接連到她的臉書或IG留言辱罵，甚至有人恐嚇「你這種人是活不過這個夏天的」、「總有一天要讓你嚐嚐硫酸的滋味」、「你媽叫你去給她收屍啦」，甚至還有一些不堪入目的訊息，

蔡女昨晚在臉書發文直言「沒水準」並公佈截圖，「果然姓蔡的女人都這麼騷，老蔡天天被蘇貞昌幹，小蔡天天被王瑞德幹」，她也透露，這名韓粉已連續辦好幾個帳號，並傳訊威脅說要「姦殺」、「潑硫酸」，留了一個多月的留言，多到我打不完。

許多網友為此紛紛留言聲援支持提告，網友說，「這一定要提告的呀，太超過了」、「到時候到法院保證變俗辣」、「也只能告好告滿了，完整的法律制裁一步到位，大家會支持您，直到正義伸張」。

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