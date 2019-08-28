韓國瑜選情危急 他點破民調落後蔡英文的「關鍵因素」

2019-08-28 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，不過近來韓國瑜聲勢下跌，「換瑜」傳言不斷。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（28）日在臉書寫下長文談論「韓國瑜困境」，點出韓國瑜落後總統蔡英文的關鍵因素。

游盈隆在文中表示，他在公開場合被問及「韓國瑜會不會被換掉？」當下他雖未回應，但認為這確實是該正視與討論。游盈隆認為，「換瑜」是一個選戰議題，對國民黨和韓很不利，但弔詭的是，這個議題在藍綠陣營都引起共鳴；綠的起共鳴，可以理解，因為綠營對韓有一種錯綜複雜的情緒，這種情緒夾雜著厭惡、鄙夷和恐懼的成分；藍營內部有「換瑜」的呼聲，部分是因為對韓的能力和形象存有諸多質疑，另一方面則是總統初選的後遺症餘波盪漾。

游盈隆指出，「做為國民黨推出的總統候選人，韓國瑜現在面臨的真正問題是，『固本』還行、『拓新』大有問題」。根據台灣民意基金會8月最新民調顯示，當韓蔡一對一時，蔡可以囊括近9成7的民進黨認同者選票，韓也能拿到8成4的國民黨認同者選票，雙方支持者已高度凝聚。從這個觀點來說，近來若干名嘴所謂「知識藍」、「經濟藍」不支持韓的說法，基本上站不住腳。

游盈隆強調，更重要的是，「根據政黨認同的最新情況，綠比藍大，差距約7個百分點；同時，目前韓在『中間選民』的爭取上落後蔡14個百分點，這才是根本問題」。

游盈隆還提到，一個超級戰將的特色不但能固本，而且還要能拓新，尤其當己方基本盤不如對手的時候，這就是現在的「韓國瑜困境」。游盈隆直言，「如果郭台銘這時再出來闖，將直接否決韓當選2020台灣總統的可能性」。

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