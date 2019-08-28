徐永明：把黃國昌送進立院是責任 而非凱達格蘭大道

2019-08-28 10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量黨主席徐永明昨與前總統陳水扁會面，會後陳在臉書發文指出，時力不排除提名總統候選人，讓總統大選新戰國時代更形激烈多彩；對此，徐永明今受訪指出，這部分仍於決策委員會中討論；至於時力立委黃國昌是否為考量人選？徐則強調，把黃送進立院是他身為黨主席的責任，但不是送到凱達格蘭大道。

對於是否自提總統候選人，徐永明表示，這部分之前就有討論過，若決策委員會中有討論出具體建議，9月會提到黨代表大會，本案持續進行中。

徐永明說，他昨天出席高雄黨部活動，期間剛好有空擋，順道拜會陳前總統，屬於非正式拜會，因此沒有發採訪通知或新聞稿，陳對於黃國昌在私菸案的表現非常讚賞，認為這是結構性的問題，很難想像出訪走私菸品有上萬條，對黃所承受的壓力感到不解，這是陳對於黃問政的肯定。

媒體提問，黃國昌是否為時力總統候選人的考量人選；徐永明強調，向黃這樣優秀的人才，「把他送到立法院是我黨主席的責任，但不是送到凱達格蘭大道」，要不要做、是否有人選、是否有能力，需綜合考量。

徐永明表示，現階段的重點放在區域立委的提名與擴張，並持續尋求社會各階層的亮眼人才，之後的不分區立委名單，相信大家看到名單會眼睛為之一亮。

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