力抗郭柯王 藍營發起93軍人節活動鞏固基本盤

國民黨發起 「九三軍人節向軍人致敬活動」。（記者塗建榮攝）

2019-08-28 10:31

〔記者施曉光／台北報導〕郭、柯、王日前合體紀念823戰役，向藍軍票源招手的味道濃厚，國民黨為了鞏固基本盤，黨主席吳敦義下令今年擴大辦理慶祝93軍人節，當天22個直轄市、縣市將同步舉辦「93軍人節向軍人致敬」活動，除各地藍軍立委參選人、各直轄市與縣市議會黨團及相關團體在各地會舉辦升旗典禮。

國民黨指出，這次活動聯合各縣市黨部、黃復興黨部，並結合該黨總統參選人韓國瑜競選總部以及八百壯士捍衛中華協會、退伍軍人協會、青溪暨青溪婦女協會、公教軍警消等團體，當天在戶外舉行活動的縣市有14個，在室內舉行的有8個，目前初步統計參加人數將超過4、5萬人，至於全台主場會在台北市的立法院外濟南路上。

韓國瑜競選總部北部辦公室主任鄭世維表示，沒有國軍就沒有國家，因此要向國軍致敬，他呼籲全國各地支持韓國瑜參選總統的人，當天都到各縣市參與這場活動，共同守護中華民國。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷則表示，93軍人節是因八年抗戰勝利，台灣回到中華民國懷抱，這天不只是軍人的節日，而是中華民國的節日，全民應感念為抗日戰爭犧牲的軍民同胞。

吳斯懷並表示，去年823紀念日，蔡政府完全不重視，還說823是國、共戰爭，民進黨沒有什麼好紀念，但今年為了選舉，才又來蹭823，他並諷刺郭、柯、王3人在823紀念日當天合體，3個人換位子照相，讓823砲戰遺屬、遺眷變成配角，而且3人活動一結束就走光，讓這些遺屬、遺眷做何感想？

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