中市準社會局長9/9到職 彭懷真要提供「近便性」服務

2019-08-27 23:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市社會局長將由社大老、東海大學社工系副教授彭懷真接任，彭懷真表示將針對婦女、兒童、身障、老人及托育提供「近便性」服務，就近就能獲得社福資源，並運用AI人工智慧及大數據科技，讓服務更有效率，同時落實社會安全網絡，預計9月9日到職。

社會再發生母攜子輕生事件，彭懷真說，避免類似悲劇發生，不只是靠社政系統， 更包括衛生、警政、幼兒園網絡接球，目前設置的安全網絡必須更落實、接地氣。

彭懷真嫻熟台中社福現況，過去協助台中市社會局推動新政策，曾試辦脫貧計畫、街友輔導、六歲以下幼兒主動關懷方案等，他說，中華民國幸福家庭促進會為前東海大學校長梅可望創立，在梅過世後接下棒子，擔任秘書長繼續參與社福事務，也不支薪，在市長上午公佈新人事前，已全數辭職衛福部心理健康諮詢委員、國民黨考紀委員、國政研究基金會顧問等相關社團職務。

針對托育政策，彭懷真不只是社福大老，他與妻子也曾是孫子的爺奶保母，對托育有深刻體會，他強調，托育不再只是補助費的問題，服務與人力是關鍵，未來也將AI人工智慧納入服務。

彭懷真也說，對於敬老愛心卡政策，除了運輸補助如坐計程車，應該有更創新的服務，現在老人照護多關注於失智、失能者，未來也將於9成的健康及亞健康的老人，給予更多保健照護。

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