蘇揆表揚調解人員 釣出「公道伯」王金平幽默留言笑翻網友

2019-08-27 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕內政部、法務部今（27）日共同舉辦「調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及法務部政務次長陳明堂等人出席，共同表揚450位調解績優人員，而行政院長蘇貞昌也在臉書分享表揚相關資訊，竟引來有「台灣公道伯」之稱的前國民黨副主席王金平留言：「沒有約我一起阿捏甘丟？」

蘇貞昌參與內政部、法務部今天共同舉辦的「調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，他致詞時提到，去年全國調解受理件數高達14萬540件，其中調解成立者有11萬2774件，有超過8成案件調解成功，近10年來成長23％。

蘇貞昌也在臉書上分享消息，並要感謝有「公道伯、公道嬸」之稱的調解委員受理大量案件，在第一線為大家排解爭議，讓台灣司法沒有因為案件數過多而崩潰，並大讚政府的調解制度不僅減輕司法負擔，還能「化干戈為玉帛」，讓大家少跑一趟法院、順便化解恩怨，讓台灣社會更親切。

這則發文也引來有「台灣公道伯」之稱的前國民黨副主席王金平在底下留言，「欸！這個沒有約我一起阿捏甘丟（這樣對嗎）？」許多網友看到這個大亮點笑翻，紛紛留言回覆，「趕快來排隊看熱鬧」、「公道伯出聲了」、「調解之王」、「野生王院長！」、「野生喬王」、「公道祖」。

蘇貞昌臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法