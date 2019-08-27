「公道伯」、「公道嬸」立大功 450位調解績優人員獲表揚

2019-08-27 11:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部、法務部今共同舉辦「調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，由副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及法務部政務次長陳明堂等人表揚450位調解績優人員，其中有14名服務年資達30年以上的資深調解委員，更以長年優秀的調解表現，獲頒總統感謝獎牌。

陳建仁致詞指出，我國傳統提倡以和為貴，追求社會秩序和諧，鄉鎮市調解機制可迅速化解紛爭，化干戈為玉帛，是非常適合我國國情及文化背景的制度，值得永續經營。鄉鎮市調解制度最大的特色，就是讓「地方上的人」來解決「地方上的事」，達到「以調解替代訴訟，以溝通疏解對立」的目標，迅速息訟止爭，創造祥和社會。

蘇貞昌致詞時提到，2018年全國調解受理件數共計14萬540件，其中調解成立者有11萬2774件，等於約有8成案件調解成功，這個數據在近10年來成長了近23%，成績優異，對於促進社會祥和具有無形的影響力。

內政部長徐國勇表示，案件會進入調解程序，表示雙方對所爭執的問題各持己見，需要仰賴熱心的「公道伯」、「公道嬸」認真傾聽雙方陳述，了解爭議關鍵，才能在兼顧「情、理、法」的情況下讓事情圓滿落幕。

內政部指出，本次共有14人榮獲總統感謝狀、178人榮獲行政院長獎、73人榮獲法務部長獎、185人榮獲內政部長獎。其中包括服務年資達34年的台北市文山區調解委員張明俠，年度調解成立件數高達1266件的新北市板橋區獨任調解人張培芬、年度轉介調解高達293件的新北市警察局永和分局交通分隊警員蔡穎龍等，表現均高於獎勵標準，調解成效優異。

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