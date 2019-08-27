過招！韓國瑜9/1彰化宮廟趴趴走 蔡英文8/29彰化關懷之旅

2019-08-27 13:26

〔記者劉曉欣、張聰秋／彰化報導〕比韓國瑜早一步？國民黨總統參選人韓國瑜預計9月1日到彰化縣，全天趴趴走，光是全縣宮廟就走訪8間；而總統蔡英文則是早韓國瑜3天到彰化縣，這次以社會關懷為主軸，將參訪彰化家扶中心、喜樂保育院，全程只安排1間宮廟參訪；兩人接連到彰化縣，勢必也將捲起政治旋風。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，蔡英文這次行程是早就進行規劃，並不是因應韓國瑜的彰化之旅才排出的參訪，兩人走訪的地點也完全不同。

不過，韓國瑜這次彰化之旅，將從早上10點到晚上8點，在彰化縣將足足停留下10個小時，光是宮廟就參拜8間，全縣26鄉鎮就走訪9鄉鎮市，其它還有企業拜訪、會見彰化縣長王惠美與彰化議長謝典林的行程，行程超級滿檔。

而蔡英文8月29日的彰化之行，將從早上11點待到約晚上6點，將進行7個行程，其中僅3個行程公開；預計早上11點參訪家扶，接著到和美鎮參訪台灣百和公司，接緊轉往鹿港鎮進行陳秀寶便當會，下午參拜普天宮和喜樂保育院，傍晚先在員林市與中小企業座談，最後折返北彰，在彰化市福泰飯店進行助英台見面會。公開行程只有家扶、芳苑普天宮和喜樂保育院，預計在彰化縣停留7個小時，足跡遍及全縣26鄉鎮當中的6個鄉鎮市。

由於韓國瑜9月1日到彰化縣趴趴走，這是韓國瑜被國民黨提名總統參選人以來，首次到彰化縣與立委參選人聯合參訪，各界都在高度關注韓國瑜在彰化縣的人氣；而當天民進黨副秘書長林飛帆、台灣基進黨台中市立委參選人陳柏惟，也將來彰化參加音樂晚會，被地方解讀踢館意味濃厚。

而彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，因此，每次總統大選都是兵家必爭之地，加上彰化4席立委當中，民進黨就佔了3席，蔡英文與立委聯手出擊，爭取更多民意的支持。

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