政策辯論端上檯面 韓陣營：蔡英文也該回答一些問題了

2019-08-27 12:51

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟參選態勢逐漸明朗，國民黨陷入分裂危機，韓國瑜競選總部副執行長孫大千今表示，有些人拱郭出來是有目的在幫蔡英文總統，他不相信郭會離開國民黨。韓陣營將改變戰略，主客易位，將國政辯論端上檯面，不能只是韓在回答問題，蔡英文和民進黨也該回答一些問題了。

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐總統大選，近期面臨民調下降、黨內分裂危機，孫大千今午接受廣播節目專訪，對於近期態勢，他強調，韓國瑜的「鋼鐵韓粉」到最低點大概有3成，如果要跟蔡英文一對一決戰，要拉20%選票才能贏，但如果是「三腳督」，拉10%選票就會贏，不同情況有不一樣的格局，採不同策略，上上策還是國民黨要團結，整合不到最後關頭不放棄。

孫大千指出，郭、王在所有場合都再三宣示是絕對忠貞的國民黨員。王金平多次表明絕對不會背叛國民黨，要王脫黨參選，相信王自己都很難跨過障礙跟關卡﹔郭台銘長期支持國民黨，還是非常罕見的「榮譽黨員」，還曾說過跟韓是兄弟，他不太相信郭會離開國民黨。

孫大千認為，有些人拱郭台銘出來參選總統是唯恐天下不亂，理由有很多，可能是很討厭韓國瑜，或者是想幫蔡英文的忙。

孫大千坦言，在韓陣營內部的滾動式民調，韓國瑜的支持度確實些微下滑，但幅度有限，還在可接受的範圍，仍領先蔡英文，幾乎打成平手，民調下滑的主要原因是香港「反送中」，其次才是國民黨的紛爭，另外近期「黑韓」言論，對經濟選民、年輕世代也有影響。

孫大千指出，韓陣營在8月底9月中會改變戰略，以主動取代被動，用攻擊代替防守，國政辯論會正式端上檯面，未來韓國瑜與蔡英文、民進黨政府間將會進入政策的捉對廝殺，這樣就可以把枝微末節的「黑韓」事件徹底排除掉。

孫大千強調，民進黨執政至今有很多議題值得被檢視，韓陣營準備已久，適當的時候會端上檯面，讓問答的主客角色易位，蔡英文和民進黨也該回答一些問題了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法