核四假議題？》小英酸韓：要做功課、不是外包就夠了

2019-08-22 16:03

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國醫師公會全聯會今日召開全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案，總統蔡英文也出席，針對國民黨團爆料指她會抽菸，她直言「荒腔走板」，提到能源政策也呼籲高雄市長韓國瑜要做功課、接地氣，不是外包給某個團隊就夠了。

國民黨團爆料抽菸實在「荒腔走板」

對於國民黨團爆料會抽菸，蔡英文先是嘆了一口，並強調我覺得他們要做一下功課，我沒有抽菸，做陸委會主委時候，也沒抽菸，今日國民黨團爆料，實在「荒腔走板」，並強調現在很少人在辦公室裡抽菸，幾乎不可能，都要到指定地點抽菸，爆料的人並不了解政策。

缺電是假議題、稱許侯友宜比較接地氣

對於韓國瑜提出重啟核四，蔡英文強調，政策要做功課，還要接地氣，這幾天的觀察，看起來侯友宜還比較接地氣，目前台灣不缺電，缺電是假議題，如果要重啟核四，必須先回答一個問題，核廢料如何處理？這是高度困難且成本非常高的問題，並再次說明政策要花時間、接地氣，了解真實的情況，不是外包給某個團隊就可以提出來，更何況所謂外包團隊成員都是過去執政團隊，仍留在過去的時代裡。

諷韓國瑜牽拖、試圖掩蓋被質疑的事情

至於韓國瑜本來一口咬定座車被國家機器裝追蹤器，後又改口疑似有，蔡英文指出，她覺得如果被質疑什麼樣的事情，就誠實面對，不要牽拖其他事情，試圖掩蓋被人家質疑的事情。

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