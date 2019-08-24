最新民調：「蔡韓對決」小英狂勝17.4％ 跟柯P「三角督」也贏

2019-08-24 19:46

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，2020總統大選若蔡、韓對決，蔡英文總統獲52.1%支持，對比國民黨參選人韓國瑜的34.7%支持度，大勝17.4%，即使加入台北市長柯文哲「三角督」，小英仍勝12.6至18.7%不等；兩岸關係方面，雖然中國片面緊縮兩岸交流，仍有4成9民眾滿意蔡英文處理兩岸關係的表現，雖不滿意也達4成5，但這是2016年8月以來首次滿意高於不滿意。

民調顯示，明年大選若無強而有力的第三選擇，藍綠對決結果是52.1%支持蔡英文，34.7%支持韓國瑜，12.4%尚難決定，0.9%不知道、拒答，蔡英文暫時領先韓國瑜17.4％，展現一面倒局面。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上月相比，蔡英文支持度增加7.1%、韓國瑜減少5.4%，一來一往間拉大差距；根據民調趨勢，一對一情況下，韓國瑜除了4月曾領先蔡英文8.3%外，5、6、7月蔡都領先韓5到13%不等，因此若大選為蔡韓對決，結果將不難預測。

游盈隆也分析，蔡、韓分別獲黨籍認同者96.8%、83.7%支持，顯示兩大黨都已高度整合，但在中性選民方面，蔡領先14%，擴大差距；從地緣來看，韓國瑜在基宜花東金馬有大幅領先、台北市小幅領先，其餘由蔡英文勝出。

若是「三角督」局面，民調顯示，41.3%支持蔡英文、28.7%支持韓國瑜、22.6%支持柯文哲，6.6%尚難決定，0.9%不知道、拒答，蔡英文一馬當先，跟韓、柯都有明顯差距。

游盈隆表示，7月民調顯示，柯文哲一旦加入戰局，會讓選舉結果豬羊變色，現在卻發現，即使柯文哲參戰，蔡英文還是領先韓國瑜12.6％，但距離投票還有4個多月，選情變化萬端，現在領先並不保證未來一定贏得大選的勝利，歷史殷鑑不遠。

另外，對於是否滿意蔡英文處理兩岸關係的表現，結果20.2%非常滿意，29.1%還算滿意，18.4%不太滿意，26.6%非常不滿意，5.8%沒意見；有4成9對蔡英文3年多來處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有4成5不滿意；滿意的人比不滿意的人多。這也是自2016年8月以來，首次發現的現象。

游盈隆表示，近期中國禁止47個城市到台灣自由行、中國國家電影局暫停參加金馬影展，包括香港反送中等運動，兩岸關係進入一種新的緊張對立，但台灣人對蔡英文處理兩岸關係仍有空前好評，這是「兩岸有事，台灣人將油然而生鞏固領導中心的心理效應」。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2019年8月19日至8月20日兩天，以全國為範圍20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1085人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

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