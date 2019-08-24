最新民調：「蔡韓對決」小英狂勝17.4％ 跟柯P「三角督」也贏
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2019-08-24 19:46

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，2020總統大選若蔡、韓對決，蔡英文總統獲52.1%支持，對比國民黨參選人韓國瑜的34.7%支持度，大勝17.4%，即使加入台北市長柯文哲「三角督」，小英仍勝12.6至18.7%不等；兩岸關係方面，雖然中國片面緊縮兩岸交流，仍有4成9民眾滿意蔡英文處理兩岸關係的表現，雖不滿意也達4成5，但這是2016年8月以來首次滿意高於不滿意。

民調顯示，明年大選若無強而有力的第三選擇，藍綠對決結果是52.1%支持蔡英文，34.7%支持韓國瑜，12.4%尚難決定，0.9%不知道、拒答，蔡英文暫時領先韓國瑜17.4％，展現一面倒局面。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上月相比，蔡英文支持度增加7.1%、韓國瑜減少5.4%，一來一往間拉大差距；根據民調趨勢，一對一情況下，韓國瑜除了4月曾領先蔡英文8.3%外，5、6、7月蔡都領先韓5到13%不等，因此若大選為蔡韓對決，結果將不難預測。

游盈隆也分析，蔡、韓分別獲黨籍認同者96.8%、83.7%支持，顯示兩大黨都已高度整合，但在中性選民方面，蔡領先14%，擴大差距；從地緣來看，韓國瑜在基宜花東金馬有大幅領先、台北市小幅領先，其餘由蔡英文勝出。

若是「三角督」局面，民調顯示，41.3%支持蔡英文、28.7%支持韓國瑜、22.6%支持柯文哲，6.6%尚難決定，0.9%不知道、拒答，蔡英文一馬當先，跟韓、柯都有明顯差距。

游盈隆表示，7月民調顯示，柯文哲一旦加入戰局，會讓選舉結果豬羊變色，現在卻發現，即使柯文哲參戰，蔡英文還是領先韓國瑜12.6％，但距離投票還有4個多月，選情變化萬端，現在領先並不保證未來一定贏得大選的勝利，歷史殷鑑不遠。

另外，對於是否滿意蔡英文處理兩岸關係的表現，結果20.2%非常滿意，29.1%還算滿意，18.4%不太滿意，26.6%非常不滿意，5.8%沒意見；有4成9對蔡英文3年多來處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有4成5不滿意；滿意的人比不滿意的人多。這也是自2016年8月以來，首次發現的現象。

游盈隆表示，近期中國禁止47個城市到台灣自由行、中國國家電影局暫停參加金馬影展，包括香港反送中等運動，兩岸關係進入一種新的緊張對立，但台灣人對蔡英文處理兩岸關係仍有空前好評，這是「兩岸有事，台灣人將油然而生鞏固領導中心的心理效應」。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2019年8月19日至8月20日兩天，以全國為範圍20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1085人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

  • 台灣民意基金會舉行3週年慶茶會暨2019年8月全國性民意調查「新形勢下的2020台灣總統大選三」調查報告，會中台灣民意基金會董事長游盈隆針對最近民調結果做詳細解說分析。（記者王藝菘攝）

    台灣民意基金會舉行3週年慶茶會暨2019年8月全國性民意調查「新形勢下的2020台灣總統大選三」調查報告，會中台灣民意基金會董事長游盈隆針對最近民調結果做詳細解說分析。（記者王藝菘攝）

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