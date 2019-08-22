韓國瑜支持度大崩盤！「這狀況」將連藍營基本盤都守不住

2019-08-22 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人近日爭議頻傳，民調也不停下探，名嘴黃創夏也喊出或許將會發生「換柱2.0」，而綠黨今（22）日公布的民調中也顯示，韓國瑜的支持度已經下探至34.7％，落後蔡英文超過10個百分點，而若是鴻海前董事長郭台銘和台北市長柯文哲聯盟，郭台銘參選，韓國瑜恐將連基本盤都守不住。

綠黨今天在臉書上公布民調資訊，由綠黨和《三立新聞網》「94要客訴」節目合作，在8月20、21日晚間調查台灣地區年滿20歲之民眾，樣本總計市話536通、手機536通，經過性別、年齡和戶籍的加權過後，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

民調顯示，若蔡英文和韓國瑜「正面對決」，將以45.1％擊敗韓國瑜的34.7％，差距再度擴大到10.4個百分點，也顯示出韓國瑜的民調正在不停下跌，而若是蔡、韓、郭、柯四人對決，蔡英文仍以30％居冠，擊敗韓國瑜的24.5％、郭台銘的18.1％以及柯文哲的17.7%。

而若是柯郭聯盟，由郭台銘參戰總統大選的話，蔡英文將以34.9％支持度擊敗郭台銘的26.7％，在這個狀況下，韓國瑜的民調將下滑到26.3％，等於韓連國民黨基本盤都守不住，但如果柯郭聯盟是由柯文哲出戰，蔡英文支持度則略降至32.6％，其次為韓國瑜28.7％、柯文哲27％，顯示柯文哲參選對蔡英文影響較大。

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