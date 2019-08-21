又打臉！不告追蹤器韓市府還亂扯 幫小英提告的律師現身

2019-08-21 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車被裝追蹤器，總統府今天二度呼籲提告，高市府中午回應卻說，當2011年蔡英文總統以在野黨主席身分公開抨擊馬政府政治偵防時，「是否也曾提告？答案當然是沒有」。不過律師黃帝穎今日下午打臉表示「當年蔡英文競選總部有對違法情蒐案提告，我就是代表提告的律師」！

對於總統府今天（21日）二度聲明呼籲提告，高市府新聞局中午12點半回應說「當2011年蔡英文總統以在野黨身分，公開抨擊馬政府做政治偵防時，是否也曾提告？答案當然是沒有，運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢」？

對此，黃帝穎在臉書發文表示「韓國瑜又說謊了」。他說，當年蔡英文競選總部有對違法情蒐案提告，「我就是代表提告的律師」，這上網搜尋新聞都有，「可惜韓導說謊不打草稿」！

黃帝穎接受《放言》採訪時表示，當時調查局流出一份公文，案子是專案是對蔡英文做情蒐，表格上有寫出席的地點、拜訪的人及可能影響的選票。黃帝穎說：「調查局當時的這個行為，我們當時是有證據提出，但是這個案子最後就不了了之，但是至少有基礎的證據、有公文的流出。當時也就是我去擔任律師，我去負責告發。」

黃帝穎說，當年提告的證據，就是調查局的內部公文，所以勇敢提告，不怕誣告罪；而韓國瑜自爆被監控又不敢提告，恐怕是知道沒有證據亂告，會有誣告罪的刑事責任吧？黃帝穎痛批韓國瑜，有被監控的證據就提出來，正式提告，接受誣告罪的檢驗，別再硬拗了！他也痛批韓國瑜不負責任的舉措，「一來陷國家公務員於不義，二來侮辱選民的智商」！

2012年時，民進黨立委陳節如、律師徐國勇和黃帝穎等人，認為國安會秘書長胡為真、處長翁詩燦及調查局長張濟平，涉嫌濫用國家機器違法情蒐民進黨總統候選人蔡英文，到特偵組遞狀告發胡為真等人，涉嫌違反總統副總統選罷法、國家安全會議組織法、調查局組織法、行政中立法、國家情報工作法以及貪污治罪條例的圖利罪。

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2012/01/04 違法情蒐小英？ 綠告發胡為真等人

黃帝穎臉書貼文：

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