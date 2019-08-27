「四腳督」蔡英文第一 郭若不選票流給小英比韓多

2019-08-27 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平日前同框823砲戰紀念活動，外界對3人合體出戰2020的猜測越來越高。一項媒體公佈的民調顯示，若柯文哲不選，將約有7成選票轉移給郭台銘，而郭陣營評估「郭柯結盟」後，在柯擔任競選總顧問情況下，會至少再有1成柯粉加入。而韓國瑜民調若再下滑，郭台銘就可望在「三腳督」取得大幅領先。

據ETtoday新聞雲報導，根據郭陣營所做的調和式民調顯示，截至8月27日，2020總統大選若是「四腳督」情形，蔡英文支持度30.8％、韓國瑜26.3％、郭台銘17.6％、柯文哲15.7％。

分析選票流向，柯文哲在四腳督（蔡、韓、郭、柯）支持度為15.7％，柯若不選，選票將有11.2％轉移給郭台銘（佔71％）、1.3％給蔡英文（佔8％）、0.3％流給韓國瑜（佔2％），顯示「郭柯聯盟」組合具強大可能性。

而在蔡、韓、郭「三腳督」情況下，郭台銘有28.8％支持度，若郭不選，將會有11.8％轉給蔡英文（佔41％），8.2％流向韓國瑜（佔29％），顯示郭台銘不選，反而多數郭粉將票投給小英，而非韓國瑜。

報導中指出，郭陣營人士表示，若郭柯結盟可以吸引不滿蔡英文和韓國瑜的兩股勢力；若郭獨立參選，加上王金平地方勢力統合，未來支持度將再攀升。至於在分工部分，柯文哲擔任競選團隊總顧問，王金平擔任總幹事，而競選總部主委人選擬延攬一名綠營背景、且極具政治經驗的大將。

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