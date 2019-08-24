小心韓國瑜的計！ 高嘉瑜分析韓「荒腔走板」目的是...

2019-08-24 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷下探，落後民進黨總統候選人蔡英文的幅度不斷擴大，而遲到、追蹤器事件的爭議更是不斷，對此民進黨立委高嘉瑜認為，韓國瑜因為一對一不會贏，要靠著失控的行為把第三組郭台銘拱出來選，藉此分掉蔡英文票源。

郭柯王今（23）日同台合體，高嘉瑜今（23）日在「年代向錢看」中提到，這代表著郭台銘已經對國民黨失望，過去原本郭台銘有希望透過「換瑜」的方式參選，卻被國民黨主席吳敦義打了大叉叉，高嘉瑜表示，就算真的換瑜，吳敦義可能自己也想下來選，根本沒有郭台銘的空間，郭台銘只剩和王金平、郭台銘結盟一途。

而韓國瑜近期「遲到」、「國家機器跟蹤」引起外界不少爭議，高嘉瑜則認為，因為韓國瑜對決民調不停落敗，必須拱第三組候選人出來選，她認為柯文哲出來選的機率相當渺茫，因此韓國瑜目前做出這種荒腔走板的行為，都是為了給郭台銘出來參選的正當性，逼郭台銘出來選。

高嘉瑜強調，韓國瑜其實不是省油的燈，就算持盈保泰、低調跑市政也不會落到今天如此地步，但韓國瑜卻故意讓別人覺得他很離譜、很瞎很誇張，高嘉瑜反問「這樣的目的到底是什麼？」接著表示，當大家百思不得其解的時候，其實就中了韓國瑜的計，韓國瑜瞎到讓郭台銘覺得有機可乘，因而出來參選，但這就中了韓國瑜的計。

高嘉瑜說，只要郭台銘、柯文哲、王金平結盟被逼出來之後，說不定韓國瑜開始脫胎換骨，開始浪子回頭，又跟過去的韓國瑜不一樣，「政治奇才再度回來」，因此韓國瑜目前荒腔走板的行為不能小覷。

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