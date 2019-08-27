台聯：救總積欠1.6億不還 黨產會應將兒福中心收歸國有

2019-08-27 11:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣團結聯盟今日以檢舉人身分赴黨產會，痛批前身為「中國大陸災胞救助總會」的中華救助總會，積欠國產署1億6千萬元佔地補償金，若再不還錢，黨產會應將救總所經營的私立兒福中心接收做公托。

「救總黨產、還錢於民！」台聯文宣部主任潘厚勳表示，救總這個國民黨附隨組織，強佔國產做營利事業，面對這種「黨國怪獸」黨產會一定要硬起來查到底，勿枉勿縱。

潘厚勳指出，他過去擔任北市信義區里長追查虎林街、松信路口里界缺角案，發現會缺一塊就是與救總有關，因為只要救總佔用的國有地，一率被劃入屬於眷村的富台里內，導致長春里、六藝里里界不完整，被佔用的土地救總就在那開幼稚園。

潘厚勳提及，他向台北市政府反映里界缺一角及劃分問題，沒想到台北市長柯文哲鴕鳥心態，北市民政局竟以「考量地方民情、歷史及原來地理環境等因素存在，辦理劃分必須有共識，且維持地方和諧為由，爰維持現狀，不辦理調整」。

潘厚勳批評，現在柯文哲想要跟前鴻海董事長郭台銘結盟，以柯市府在救總佔地缺角案的不作為來看，以後也不用寄望柯會追查不當黨產。

潘厚勳質疑，救總早年任務是救助難胞，現在香港發生反送中抗爭，港民尋求政治庇護之時，也未見救總伸出援手，及譴責中共血腥暴力鎮壓。更諷刺的是，救總前理事長谷正綱號稱「反共鐵人」，救總卻讓一個「舔共」軍人許歷農去擔任常務理事。

「兒福做公托，父母才輕鬆！」潘厚勳指出，救總尚積欠國產署1億6千萬元佔地補償金，目前僅還3千多萬元，若還不出錢，建議政府應接收救總所開的私立兒福中心做公托，來減輕年輕父母的經濟壓力負擔。

前立委、台聯組織部主任周倪安也說，希望黨產會能硬起來辦到底，將救總不公不義強佔國產的資產收歸國有，明年立委選舉若本土政黨未過半，擔心黨產會恐將被解編，呼籲民眾一定要慎選立委，台聯一定會做黨產會的後盾，全力支持追查不當黨產，不讓黨產會被國民黨翻桌。

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