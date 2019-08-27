917宣布是否參選 郭辦：郭台銘慎重思考中

2019-08-27 09:25

［記者陳柔蓁／台北報導〕《鏡週刊》今報導，鴻海創辦人郭台銘將於9月發動連署，宣布參選，郭台銘辦公室今回應，是否宣布參選的最後期限為9月17日，目前郭台銘仍在慎重思考中。

《鏡週刊》報導，郭柯王3人，將以「台灣的第三條路」為號召，郭營已私下招兵買馬、籌設競選團隊半個月，預計在9月宣布投入大選，並以手機發動連署。

關於媒體報導郭台銘確定參選，郭守正證實不等國民黨換韓國瑜，郭台銘辦公室回應，郭台銘先生與郭守正先生從未針對換瑜有過期待，亦未對外有過相關評論，報導內容實屬臆測與編寫劇本。

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