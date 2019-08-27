徵兆？國民黨繼金龍魚跳出曬死 大石基座又現裂縫

2019-08-27 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘被爆曾拜會塔羅牌大師蘇仁宗，並請對方算命，對此郭台銘否認算命，並指當時是對方求見。無獨有偶，國民黨也被爆風水傳聞，7月國民黨部所在的八德大樓後側風水池，一條金龍魚跳出遭曬死；隨後黨部1樓搬出一顆「永懷領袖」大石，象徵化解「口舌之爭」，沒想到樹頭基座卻出現裂縫，引人聯想。

7月韓國瑜在總統初選民調中勝出，黨部所在的八德大樓後側風水池，下午卻傳出一條長46公分的金龍魚跳出遭曬死。因韓國瑜是46年次且姓名有「魚」的發音，龍魚又被視為魚中帝王，引發聯想，憂心韓國瑜的選情。對此國民黨則表示，魚池是八德大樓管委會的事，與國民黨無關。

《中時電子報》報導，過了數天，國民黨部1樓大門口與電扶梯之間擺出1顆「永懷領袖」大石與樹頭基座，黨工透露，黨部1、2樓間的兩道電扶梯像「舌頭」，有風水師認為易有口舌紛爭，因此搬出大石坐鎮擋煞，不過日前樹頭基座出現裂縫。

報導提到，上週三國民黨找人修補樹頭基座的裂縫，當時發言人歐陽龍還停下腳步觀看，討論裂縫的原因，時值郭柯王傳出同框出席823音樂會，其中有人就認為很像黨內的氛圍。國民黨對此證實，命理師詹惟中指黨部1樓大廳易有「口舌之爭」格局。不過原本大石都放在1樓大廳角落，是為了景觀才搬到大門位置，並非為了改運。

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